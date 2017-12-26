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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyareti manşetlerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunun ilk durağı Sudan'daki temasları, ülke basınında geniş yer buldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın Sudan ziyareti manşetlerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika turunun ilk durağı Sudan'daki temaslarına, uluslararası haber ajanslarının muhabirleri ve Sudanlı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Sudan televizyonları, ajanslar, haber siteleri ve gazeteleri, Erdoğan'ın Sudan ziyaretine geniş yer verdi.

Sudan TV ve Eş-Şuruk TV başta olmak üzere birçok televizyon kanalı, Erdoğan'ın temaslarını canlı yayınladı.

"Erdoğan'ın tarihi ziyareti"

"Erdoğan'ın tarihi ziyareti" manşetiyle çıkan Siyasi Mikroskop gazetesi, Erdoğan'ın temaslarını okuyucularına ayrıntılı bir biçimde aktardı.

"Erdoğan ve Beşir'in stratejik iş birliği"

El-Vatan gazetesi ve Sudan gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ve Sudan ticarette 10 milyar doları hedefliyor" ifadesini öne çıkarırken, Kamuoyu gazetesi de "'Erdoğan ve Beşir'in stratejik iş birliği" manşetini kullandı

"Kudüs'ü savunmak için bedel ödemeye hazırız"

Et-Tayyar gazetesi ise Erdoğan'ın Sudan Meclisindeki "Kudüs'ü savunmak için bedel ödemeye hazırız." açıklamasını ön plana taşıdı.

"Erdoğan, Trump'ı Sudan'dan uyardı"

"Erdoğan, Trump'ı Sudan'dan uyardı" başlığını kullanan Yarın gazetesi haberinde, Erdoğan'ın "Dolarlarınızla insanlığın iradesini satın alamasınız." cümlesini vurguladı.

Günler, El-Vefag, Al-Ahbar gazeteleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 günlük Sudan ziyaretinin bütün ayrıntılarını okuyucularıyla paylaştı.

"Türkiye, ağırlığı olan büyük ülkelerden biridir"

Al-intiba gazetesi tam sayfa "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hoş geldiniz" başlığıyla bir yazı yayımladı. Türkiye'nin uluslararası ekonomik, askeri ve sosyal güç haline geldiği vurgulanan yazıda, "Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, ağırlığı olan büyük ülkelerden biridir. Bütün Müslümanlar bu durumu görmekten büyük gurur duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: sudan, medya, cumhurbaşkanı erdoğan
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