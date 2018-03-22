Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

"Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

Milletimizin ve İslam âleminin Regaib gecesini tebrik ediyor, Cenab-ı Hakk'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber