Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;
"Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."
Milletimizin ve İslam âleminin Regaib gecesini tebrik ediyor, Cenab-ı Hakk'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Mart 2018
Kaynak: TRT Haber