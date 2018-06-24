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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandığın sonuçları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en çok oyu Erdoğan aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın oy kullandığı sandığın sonuçları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3275 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.

Sandıkta kayıtlı 385 seçmenden 331'i oy kullandı, 2 oy ise boş çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan "Cumhur İttifakı"nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 188, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye ise 103 oy çıktı.

Aynı sandıktan İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 23, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 9, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 3, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e ise 3 oy çıktı.

Kaynak: AA

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