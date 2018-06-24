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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandığın sonuçları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en çok oyu Erdoğan aldı.

24 Haziran 2018 Pazar 19:09





