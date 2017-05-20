Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan iki kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de, 7017 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7018 sayılı "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayımlandı.

7017 sayılı kanunda, 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptı"nın onaylandığı belirtildi.

7018 sayılı kanunda ise Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kasım 2011 tarihinde Cannes'da imzalanan "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi"nin çekince ve beyanlarla onaylanmasının uygun bulunduğu kaydedildi.