Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı iki kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 7064 sayılı "AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7065 sayılı "Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 7065 sayılı kanuna "Geçici İthalat Sözleşmesinin eklerinde yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." fıkrası eklendi.

AA