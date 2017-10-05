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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Melih Gökçek'i kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Melih Gökçek'i kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşmesi sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın Melih Gökçeki kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşmesi sona erdi.

Akşam saatlerinde başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler: melih gökçek, cumhurbaşkanı erdoğan
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