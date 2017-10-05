Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Melih Gökçek'i kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşmesi sona erdi.
Akşam saatlerinde başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşmesi sona erdi.
Akşam saatlerinde başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.