  • 09 ARALIK 2017, CUMARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs için diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs için diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın Kudüs için diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili olarak Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, ABD yönetiminin Kudüs konusunda aldığı kararı yeniden gözden geçirmesi için ortak tavır sergilemenin önemi üzerinde duruldu. ABD'nin aldığı kararın, bölgenin barış ve istikrarını son derece olumsuz etkileyeceğine değinilen görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak başlattığı telefon diplomasisi çerçevesinde, gün içerisinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmeler yapmıştı.

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