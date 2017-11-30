Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftalık olağan kabuller kapsamında MİT Müsteşarı Fidan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1,5 saat sürdü.
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