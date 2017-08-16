Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kiondu, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Büyükelçi Kiondu'nun, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Somali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Muhammed, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Büyükelçi Muhammed'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.