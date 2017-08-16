  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.132
  • BIST 105704.67
    ALTIN 144.165
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Kiondu ve Somali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed'i kabul etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğanın kabulleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kiondu, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

Büyükelçi Kiondu'nun, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Muhammed, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

Büyükelçi Muhammed'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler: Tanzanya Ankara Büyükelçisi, Elizabeth Kiango, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER