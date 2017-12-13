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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Doğu Kudüs' çağrısı sonuç bildirisinde yer alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Doğu Kudüs"ün Filistin devletinin başkenti olarak kabul edilmesi çağrısı, İstanbul'daki İİT Zirve bildirisinde yer alacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın Doğu Kudüs çağrısı sonuç bildirisinde yer alacak

İstanbul'da devam eden İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesinin sonuç bildirisinde, uluslararası topluma, Doğu Kudüs’ü Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanıma çağrısı yapılması bekleniyor.

Üst düzey kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvedeki konuşmasında dile getirdiği, "tüm dünyayı Doğu Kudüs’ü Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağırma" önerisi, sonuç bildirisine de yansıyacak.

İslam ülkeleri, bildiride, Doğu Kudüs’e ilişkin kararlarını teyit ederek, uluslararası toplumun çağrıya olumlu yanıt vermesini isteyecek.

AA

Etiketler: sonuç bildirisi, İİT Zirvesi, cumhurbaşkanı erdoğan'ın çağrısı
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