Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Devam" tweeti 4 dakikada 18 bin beğeni aldı

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin 17.00’de bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başladı.

Sandıkların yüzde 90’dan fazlası açıldı. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri önde götürüyor.

Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter üzerinden "Devam" diye bir gönderi paylaştı.

Erdoğan'ın gönderisi 4 dakika içinde 18 bin beğeni ve 9 bin 500 retweet aldı.

Hali hazırda ise Erdoğan'ın gönderisi binlerce etkileşim almış durumda.

Devam! — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 24 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber