'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ziyareti bir fırsat'

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e yapacağı ziyaretin, bölgeye güçlü mesajlar vermek için bir fırsat oluşturacağını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e yapacağı ziyaretin ani alınmış bir karar olmadığına işaret etti. Bunun, çok önceden düşünülmüş bir ziyaret olduğunu ifade eden Koç, Başbakan Binali Yıldırım'ın da 29-30 Mart'ta Saraybosna'ya yaptığı ziyarette bunu belirttiğini, kendisinin bir anlamda bu ziyaretin hazırlıkları kapsamında burada olduğunu söylediğini aktardı.

Başbakan Yıldırım'ın temaslarının ardından, büyükelçilik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin görüşmelere başladıklarını ifade eden Koç, "Tam bu dönemde Türkiye'de siyaseten birtakım kararlar alındı. Bir erken seçim tarihi söz konusu oldu. Erdoğan'ın ziyareti için görüşmelerimiz devam ederken kendimizi erken seçimin içerisinde bulduk." dedi.

Koç, haziran ayı ortasında gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretin, 20 Mayıs'ta olmasının kararlaştırıldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu günübirlik ziyaret kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle de görüşeceğini söyledi.

Ziyaret kapsamında siyasi, ekonomik ve bölgesel konuların ele alınacağını aktaran Koç, "Bölgeye güçlü, pozitif, ekonomik, ticari ve siyasi açıdan önemli mesajlar vermek için ziyaretin verimli bir fırsat oluşturacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ziyarete başka anlamlar yüklemek gereksiz bir egzersiz"

Türkiye'nin desteğiyle yapılacak Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin bölge açısından önemine işaret eden Koç, proje hakkında fizibilite çalışmaları ile Sırbistan ve Bosna Hersek arasındaki yoğun görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Koç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 6-7 Mayıs'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarette otoyol projesine ilişkin birçok görüşmeye katıldığını anımsatarak, "Vucic'in ziyaretinden iki hafta sonra Erdoğan'ın buraya yapacağı ziyaret hem otoyol projesi hem diğer projeler ve bölgesel konuların görüşülmesi için önemli bir fırsat." dedi.

Erdoğan'ın Saraybosna'da yapacağı temasların odak noktasında projeler, ekonomi, ticaret ve yatırım konularının olacağını ve bunun bir "çalışma ziyareti" şeklinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında daha önce planlanan Avrupa Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Saraybosna'daki 6. Olağan Kongresi'ne de katılacağını aktardı.

Koç, Erdoğan'ın ayrıca Türk girişimciler tarafından 2004 yılında açılan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) onuruna verilecek fahri doktora törenine de katılacağını ifade ederek, "Normal seyrinde gelişen ve tamamen normal bir akışta ilerleyen bu günübirlik ziyarete başka anlamlar yüklemeye çalışmak veya başka türlü ortaya koymak gereksiz bir egzersizdir." diye konuştu.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında çok özel ilişkiler olduğuna dikkati çeken Koç, Türkiye ile yeni revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması ve sürekli artış gösteren ticaret rakamlarına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"İlişkilerimiz siyasi manipülasyonla değil, desteklerle sürdürülmeli"

Koç, pozitif gündeme odaklanılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müzakeresi tamamlanan yeni revize edilen anlaşmaya göre, Bosna Hersek'ten et ithalatında üzerinde karara varılan ve 5 yıllık bir süreci kapsayarak et üreticileri açısından önemli bir aşama olduğunu düşündüğümüz yıllık 8 bin ton et kotasına odaklanmalıyız. Bosna Hersek açısından önem arz eden diğer tarım ürünlerinde sağlanan olanaklara odaklanmalıyız. Bunlar hep bir anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin vardığı düzeyi ortaya koyan somut veriler."

Bosna Hersek ve Türkiye'de 2018'in seçim yılı olduğunu belirten Koç, "Üst düzey ikili ilişkilerimizin siyasi manipülasyonlarla değil, karşılıklı siyasi desteklerle sürdürülmesi ve geliştirilmesi hem iki ülke hem de bölgenin yararına olacaktır." dedi.

Koç, bundan sonraki süreçte proje ve yatırım olanaklarının daha fazla konuşulması gerektiğini ifade ederek, "Bosna Hersek'e gelmek isteyen büyük yatırımcılar var. Erdoğan'ın ziyaretine bu yatırımcıları teşvik etmek için bir adım olarak görelim. Seçimler yapılıyor, ancak geriye kalan projeler, ticaret, yatırım ve iki ülke ilişkileri oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirecek bir adım olarak görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

