Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Trakya ziyareti sevinç ve umut yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan ziyareti kapsamında Batı Trakya’yı ziyaret ederek soydaşlarla bir araya gelmesi Müslüman Türk azınlık arasında büyük sevinç ve heyecan yarattı.

Radikal Sol İttifak (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Erdoğan'ın ziyareti hakkında yaptığı değerlendirmede, Erdoğan’ın Atina ve Gümülcine ziyaretlerinde önemli temaslarda bulunarak azınlık sorunlarını gündeme getirdiğini belirterek, bunun son derece iyi gelişme olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Erdoğan’ın Atina’nın ardından geldiği Gümülcine’de azınlık mensuplarınca büyük sevgi gösterileriyle karşılandığına dikkati çeken Zeybek, “Sayın Erdoğan’ın, 65 yıllık aradan sonra Türkiye’den bölgeyi ziyaret eden ikinci Cumhurbaşkanı olarak buraya gelmesi büyük heyecan ve sevinç yarattı. Halkımız, program sınırlı olmasına rağmen, Cumhurbaşkanımıza karşı olan özlemini ve sevgisini gösterdi. Bu önemliydi. Kavuşan el ile alem değil, can ile canandı.” ifadelerini kullandı.

Zeybek, SYRİZA’nın, sorunların ve farklılıkların açık şekilde ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vermiş olduğu mesaj önemliydi. Burada bizim sorunlarımızın takipçisi olduğunu ve çözüm arayışı içerisinde bulunduğunu gösterdi. Sorunların açıkça tartışılması ve ortaya konması lazım. Yüreklilikle çözüm arayışlarına gidilmesi gerekiyor. Bu mesajlar çıktı. Bizler iş birliği ve diyalog arzusundayız. Zor bir coğrafyada bulunuyoruz ve bölgede büyük sorunlar var. Ancak iki ülkenin birlikte önemli rol oynayabileceği ve bunun tüm taraflara yararlı olacağı düşüncesindeyiz.”

"Türk' demekten de korkmamak lazım"

Batı Trakya’da, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu merhum Sadık Ahmet’in oğlu iş adamı Levent Sadık Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinin iki ülke ilişkileri ve Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina'nın ardından Batı Trakya'ya gelmesini tarihi olay olarak değerlendiren Ahmet, “Batı Trakya Türk azınlığı olarak Erdoğan’ın Batı Trakya’yı ziyaretinden büyük mutluluk duyduk. Gümülcine’de kendisini adeta bir insan seli karşıladı. Biz de ailece Sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladık ve 'hoş geldiniz' deme fırsatını bulduk." diye konuştu.

Ahmet, Erdoğan’ın ziyareti sırasında çok önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, art düşünce olmadan açık fikirlilikle çalışıldığında iki ülke arasında çok şey başarılabileceğini kaydetti.

Ahmet, “Bizler, Batı Trakyalı iş adamları olarak kapıları sonuna kadar açmak için gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, 'Türk' demekten de korkmamak lazım. Bizler korkulacak insanlar değiliz. İyi niyetle ve aklımızın arkasında başka düşünce olmadan çalışırsak, çok şeyler başarabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ziyaret, unutulmayacak bir olay"

Rodop ili Sanayiciler Odası (RSO) Ticaret Bölümü Başkanı İbrahim Halil Hasan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gümülcine ziyaretinin, son derece sevindirici ve unutulmayacak bir olay olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın bölgeyi ziyaretinden azınlık mensubu bir iş adamı olarak gurur duyduğunu anlatan Hasan, “Bu ziyaret, Batı Trakya azınlığı olarak bizlerin, buradaki varlığımızın, benliğimizin ve diriliğimizin devamının nedenlerini ortaya koyuyor. Bizlere umut verdi ve moral oldu." dedi.

Hasan, Batı Trakya’daki azınlık toplumunun iki ülke arasında kapı rolünde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizler kendi aramızda bu kapı rolü vazifesini layıkıyla yerine getirirsek bu herkesin yararını olacaktır. Sayın Erdoğan’ın Atina’daki temasları bunu gerçekleştirebileceğimizi gösterdi. Ülkemizde kriz ortamı hakim olmasına rağmen atılacak doğru adımlarla ekonomik ilişkilerin gelişebileceği umudu verdi. Bunu başarabilirsek bizler de bundan pay alır ve refah yolunda işlerimizi geliştirebiliriz.”