Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başpiskopos'a hediye ettiği Sultan'ın mektubunda ne yazıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulün sonunda Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Welby'ye "Yeni Türkiye'nin Vizyonu- Dünya Beşten Büyüktür" isimli kitabı ve Sultan 3. Murat'ın, İngiltere Kraliçe Birinci Elizabeth'e gönderdiği mektubun bir nüshasını takdim etti.

Mektup, Osmanlı İmparatorluğu'nun, İngiliz tüccarları koruyacağı ve bu korumanın, İngiltere'nin dostluğu sürene kadar geçerli olacağı, İngiliz büyükelçinin donanmaya ilişkin talebinin anlaşıldığı ve ilkbaharda büyük bir donanmanın yelken açacağı mesajını içeriyor.

İşte Sultan 3. Murat'ın İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'e yazdığı o mektup:

İki ülke arasındaki dostluk ve Ahitname-i Hümâyûn gereğince dost ve düşmana karşı birlikte hareket edilecek. Ahitname şartlarına uyulduğu takdirde İngiliz tüccarlarına kimsenin zulüm etmek ihtimali olmaz. Eskiden Osmanlı Padişahları ile dostluk edenler nasıl saygı görüp himaye edilmişlerse size de o şekilde muamele edilecek. İspanya'da esir olan Müslümanların İngiltere tarafından kurtarılması sadakat ve bağlılığınızın göstergesi. Elçinizle göndermiş olduğunuz mektubunuzda Osmanlı Donanması'na ilişkin söyledikleriniz hususunda hepsiyle ilgili malumum olmuştur. İlkbaharda büyük bir Donanma gönderilmesi kararlaştırıldı. Allahü Teâlâ Donanma'yı zafere ulaştırsın.