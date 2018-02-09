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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan CHP'li Tanal'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın avukatı Aydından CHPli Tanala suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını Twitter hesabından duyurdu. 

Aydın şunları söyledi: 

"CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz suç duyurusu üzerine kendisiyle ilgili hakaret ve iftira suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk."

 

 

CHP'li Tanal, 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suç duyurusu, hüseyin aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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