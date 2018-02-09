Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan CHP'li Tanal'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını Twitter hesabından duyurdu.

Aydın şunları söyledi:

"CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz suç duyurusu üzerine kendisiyle ilgili hakaret ve iftira suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk."

CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz suç duyurusu üzerine kendisiyle ilgili hakaret ve iftira suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk, pic.twitter.com/gloSTozPnx — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) 9 Şubat 2018

CHP'li Tanal, 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber