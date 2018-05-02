  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cuma günü saat 11:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya gidecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile cuma günü Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli, YSK'ye gidecek.

Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye cuma günü saat 11.00'de başvuru yapacak.

Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti grup başkanvekillerine teslim etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: 24 Haziran, ysk, başvuru, mhp, AK Parti
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