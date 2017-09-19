Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki kabulleri sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Somali kökenli Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar, Yahudi kuruluş temsilcileri ve SETA düşünce kuruluşu üyelerini ayrı ayrı kabul etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Erdoğan Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali kökenli Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde yaklaşık 40 dakika süren kabul basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan Yahudi kuruluşların temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi kuruluşların temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan, SETA düşünce kuruluşu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA düşünce kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı otelde yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Türk heyeti hazır bulundu.