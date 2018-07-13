Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin yıl dönümünde yurdun dört bir yanında anma programları yapılacak.

7'den 70'e herkes şehit ve gazileri saldırı yapılan tüm noktalarda ve meydanlarda anacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programının ayrıntılarını açıkladı.

Şehit kabrini ziyaret edecek

Kalın, Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ilk önce Ankara'da şehit kabirlerini ziyaret edeceğini söyledi.

"Pazar günü tüm ülke çapında anma programları yapılacak. Cumhurbaşkanımızın programını paylaşmak isterim. Pazar günü sabahleyin, bir şehit kabrini ziyaretiyle başlayacak program. Ardından Millet Camiinde öğle namazında bir hatmi şerif merasimi gerçekleşecek."

Gazi ve şehit yakınlarıyla buluşacak

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şehitler Makamı'nı ziyaret edeceğinden bahsetti.

"Hemen ardından bizim yeni kongre merkezimizde sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla şehit yakınları ve gazi yakınlarıyla öğle yemeği yenilecek. Ardından İstanbul'a geçilecek ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şehitler Makamı ziyaret edilecek. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanımızın bir hitabı olacak."

Kaynak: TRT Haber