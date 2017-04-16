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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk tebrik eden Aliyev oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk tebrik eden Aliyev oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halk oylamasının neticesinin belli olmasının ardından ilk tebrik telefonu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanı ilk tebrik eden Aliyev oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halkoylamasının neticesinin belli olmasının ardından ilk tebrik telefonu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, halk oylamasının "Evet" zaferiyle sonuçlanmasından dolayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tercihini sandığa yansıtarak Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir karar veren tüm Türk halkını tebrik etti, anayasa değişikliğinin hayırlı olmasını diledi.

Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasının başarılı geçmesi ve çoğunluğun değişikliklerin lehinde oy kullanması dolayısıyla Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Aliyev, halkoylaması sonucunun, halkın Erdoğan'ın politikalarına verdiği büyük destek anlamına geldiğini kaydetti.

Erdoğan, Aliyev'e teşekkür ederken, liderler iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda başarıyla gelişeceğine vurgu yaptı.

Aliyev ayrıca, Erdoğan'a kutlama mesajı da gönderdi. Mesajında halkoylaması sonucunun Erdoğan'a olan güvenin ve başarılı politikasının tezahürü olduğunu vurgulayan Aliyev, "Şüphesiz, bu halkoylaması kardeş ülkemizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak, istikrarlı ve güçlü Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolü ve yerini daha da güçlendirecektir." ifadelerine yer verdi.

Etiketler: referandum, İlham Aliyev, halkoylaması 2017, halkoylaması, cumhurbaşkanı erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
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