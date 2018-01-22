Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremediği için ağlayan minik Irmak Külliye'de

En büyük isteğiydi, o isteğini gerçekleştiremediği için gözyaşlarına hakim olamamıştı.

4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek sonunda hayalini gerçekleştirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Geçen hafta Erdoğan il kongresi için Yozgat'taydı.

O kongrede minik Irmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istedi, ama görüşemedi ve gözyaşlarına boğuldu.

O anın görüntüsü ise kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.

Erdoğan küçük kızın gözyaşlarına kayıtsız kalmadı, telefonla aradı ve Irmak ile ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

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İşte o görüşme Beştepe'de gerçekleşti.

Minik Irmak, hayalini gerçekleştimiş olmanın sevinciyle kapıdan girer girmez koşarak Erdoğan'a sarıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irmak ve ailesi ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: TRT Haber/ AA