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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremediği için ağlayan minik Irmak Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremediği için ağlayan minik Irmak Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşemediği için ağlayan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanı göremediği için ağlayan minik Irmak Külliyede

En büyük isteğiydi, o isteğini gerçekleştiremediği için gözyaşlarına hakim olamamıştı. 

4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek sonunda hayalini gerçekleştirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. 

Geçen hafta Erdoğan il kongresi için Yozgat'taydı. 

O kongrede minik Irmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istedi, ama görüşemedi ve gözyaşlarına boğuldu.

O anın görüntüsü ise kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.

Erdoğan küçük kızın gözyaşlarına kayıtsız kalmadı, telefonla aradı ve Irmak ile ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. 

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İşte o görüşme Beştepe'de gerçekleşti. 

Minik Irmak, hayalini gerçekleştimiş olmanın sevinciyle kapıdan girer girmez koşarak Erdoğan'a sarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irmak'a bisiklet hediye etti, küçük kız da Erdoğan'a 66 numaralı Yozgatspor forması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irmak ve ailesi ile bir süre sohbet etti. 

Kaynak: TRT Haber/ AA 

Etiketler: ırmak ayşe istek, cumhurbaşkanlığı külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beştepe
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