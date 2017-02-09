  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf İslam'a teşekkür tweeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzisyen Yusuf İslam'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ettiği için Twitter'dan teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yusuf İslama teşekkür tweeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzisyen Yusuf İslam'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyaretinden dolayı Twitter'dan teşekkür etti.

Erdoğan, ünlü İngiliz müzisyen İslam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulüne ilişkin fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Yusuf İslam'ın Twitter hesabı olan "YusufCatStevens"ı da etiketleyen Erdoğan, "Sevgili kardeşim Yusuf, Külliye'yi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye'ye hoşgeldin." paylaşımında bulundu.

İslam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını retweet etti.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzisyen Yusuf İslam, cumhurbaşkanlığı külliyesi, twitter
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