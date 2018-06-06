Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmene çağrı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi başlıyor.

3 milyon 49 bin seçmen, 60 ülkede 123 temsilcilikte kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yurt dışındaki vatandaşlara 7 Haziran'dan itibaren sandığa gitme çağrısı yaptı.

" 'Türkiye bize, biz Türkiye'ye emanetiz' diyen yurt dışındaki vatandaşlarımıza, 'Dünyanın neresinde başınız dara düşse, orada olmak bizim borcumuzdur' diyerek bu yola çıktık. Şimdi 24 Haziran seçimleri için #VakitTürkiyeVakti diyerek, 7 Haziran'dan itibaren oy vermeye gitme vakti."

"Türkiye bize, biz Türkiye’ye emanetiz" diyen yurt dışındaki vatandaşlarımıza, "dünyanın neresinde başınız dara düşse, orada olmak bizim borcumuzdur" diyerek bu yola çıktık. Şimdi 24 Haziran seçimleri için #VakitTürkiyeVakti diyerek 7 Haziran’dan itibaren oy vermeye gitme vakti. pic.twitter.com/XYVNAf51tQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 6 Haziran 2018

Kaynak: AA, TRT Haber