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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmene çağrı

Yurt dışında oy kullanma işlemi yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yurt dışındaki seçmene seslendi: "7 Haziran'dan itibaren oy vermeye gitme vakti"

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan yurt dışındaki seçmene çağrı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi başlıyor.

3 milyon 49 bin seçmen, 60 ülkede 123 temsilcilikte kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yurt dışındaki vatandaşlara 7 Haziran'dan itibaren sandığa gitme çağrısı yaptı. 

" 'Türkiye bize, biz Türkiye'ye emanetiz' diyen yurt dışındaki vatandaşlarımıza, 'Dünyanın neresinde başınız dara düşse, orada olmak bizim borcumuzdur' diyerek bu yola çıktık. Şimdi 24 Haziran seçimleri için #VakitTürkiyeVakti diyerek, 7 Haziran'dan itibaren oy vermeye gitme vakti." 


Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: seçim, cumhurbaşkanı erdoğan, 24 Haziran
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