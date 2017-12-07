Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan yargısına çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan'a kaçan ve orada yargılanan darbecilerle ilgili, "Biz darbecileri destekleyecek bir ülke değiliz. Yunanistan bir hukuk devletidir. Yargının kararları bağımsızdır ve saygıdeğerdir. Önümüzdeki yıl iki ülke ilişkilerimizde yeni bir sayfa açma çağrısında bulunuyorum. Darbeciler Yunanistan bir hukuk devlet olarak erkler arasında ayrıma büyük önem veriyor. Seçimle gelen hükümetleri desteklemekten başka bir seçeneğimiz olamaz. Darbecilere kapı açamayız. Yargı gerekenleri yapacak. Yunan yargısı adil yargılama için gerekeni yapacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile ortak basın açıklaması yapıyor. https://t.co/KtMhGoF21S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Aralık 2017

"ABD’nin tavrı barışa hizmet etmiyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının barışa hizmet etmediğinin altını çizen Çipras, "Kudüs konusu ise Yunanistan barış sürecine destek veriyor. İki devletli bir çözümü desteklemekte. ABD’nin tavrı barışa hizmet etmiyor. Yangını devam ettiği bir bölge burası" değerlendirmesinde bulundu.

"Gecikmiş adalet, adalet değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, FETÖ sanıklarının iadesine ilişkin, "Yunan yargısına benim bir çağrım var, o da şudur. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Lütfen bu konuyla ilgili kararı, gerekirse Adalet Bakanlarımız da devreye girmek suretiyle görüşerek, Türkiye'de biliyorsunuz işkence, idam söz konusu değil, bunların Türkiye'ye iadesi de mümkündür. Bunların iadesi gerekiyor çünkü bunlar darbe yapmış kişilerdir." ifadelerini kullandı.

"Lozan sadece Ege'yi mi kapsıyor?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lozan sadece Ege'yi mi kapsıyor? Ege'nin dışında Lozan'la ilgili hiçbir şey yok mu? Batı Trakya'daki azınlıkların hukuku yok mu? Şimdi buradaki azınlıkların hukukunu bu anlaşmayla nasıl teminat altına alacağız?" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Lozan'ı hemen Ege'ye hapsedip işi bitirmeyelim. Bunun dışında çok daha farklı konular da söz konusu. O da nedir? Toprak bütünlüğü. Bizim toprak bütünlüğü ile ilgili bir sıkıntımız yok. Böyle bir şeyi hiçbir yerde ne ben ne arkadaşlarım gündeme getirmiş değiller. Burada bir Fethiye Camisi meselemiz var. Atina'da bir cami sorunumuz var. Ama benim ülkemde, Türkiye'de biz bugüne kadar Hristiyanların kiliseleriyle ilgili bir sorun yaşamadık."

"Sayın Başbakan, bu konunun çözümüyle ilgili gerekli adımı da atacaktır"

Batı Trakya'daki başmüftü meselesine de değinen Erdoğan, şunları aktardı:

"Her şeyden önce Batı Trakya'da başmüftü meselesinin atanmış veya seçilmiş olması konusu bana göre çok ciddi bir yaradır ve inanıyorum ki Sayın Başbakan, bu konunun çözümüyle ilgili gerekli adımı da atacaktır. Bir diğer husus ise özellikle tabii bunu sürekli iç mesele olarak görmek tabii güzel bir düşünce, bizim ona aykırı bir şey söylememiz mümkün değil ama müsaade ederlerse en azından ricada bulunmamız herhalde isabetli olur. Çünkü soydaşımızdır, onların hukukuyla da biz dostluğumuza güvenerek ilgilenmemiz lazım."

"Kalıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile ortak basın toplantısında, Kıbrıs'taki müzakere sürecini hep yakından takip ettiğini belirterek, "Takip ettiğim bu süreçte de minderden kimlerin kaçtığını da çok iyi biliyorum. Bu konuyla ilgili de bütün belgeleri, bilgileri rahatlıkla verebilirim. Buna eğer hassas davranır, dikkat edersek çok şeyi aşarız diye düşünüyorum." dedi.

Erdoğan, Kıbrıs sorununa adil, kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA/TRT Haber