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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksel'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksel'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Milletvekili Yüksel'in ailesine hastanede taziye ziyaretinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yükselin ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi.

İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Yüksel'in yaşamını yitirdiği hastaneye geçti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarette doktorlardan bilgi alan Erdoğan, Yüksel'in ailesine taziyelerini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'in vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, taziye ziyareti
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