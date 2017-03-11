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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK üyeliği ve rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulunca Prof. Dr. Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğine seçimini onayladı ve 6 üniversiteye rektör atadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan YÖK üyeliği ve rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulunca Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilmesini onayladı ve 6 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, YÖK'ün önerdiği adaylar arasından Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ayrancı'yı, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Murat Erman'ı, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne ise mütevelli heyetinin teklifi ve YÖK'ün olumlu görüşü üzerine Prof. Dr. Recep Şentürk'ü atadı. AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bakanlar kurulu, rektör ataması
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