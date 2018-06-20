Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız'a taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Suruç'ta seçim çalışmaları sırasında, Yıldız ailesinin merkez Karaköprü ilçesinde bulunan evine geçti.

Milletvekili Yıldız, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Erdoğan'ın gelişi sırasında evin çevresinde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Yıldız'a ve yakınlarına taziyede bulunan Erdoğan, burada Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın yakınlarıyla da görüştü ve başsağlığı diledi.

Ziyarette, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da bulundu.

Kaynak: AA