Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

"584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkardık"

Spor salonlarımız yaklaşık 805 milyon liralık bir eğitim öğretim yatırımını ifade ediyor. Eğitim öğretim bütçede 1. sıraya çıktı. Biz geldiğimizde 1. sırada milli savunma vardı. Nereden nereye geldiğimizi anlatması bakımından bu çok önemli. Sınıfları akıllı tahtalarla donatarak eğitim öğretim alt yapısını tamamen modernleştirdik. 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak sınıfların boş kalmamasını sağladık.

"İstediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum"

Elde ettiğimiz başarılar önemlidir. Geldiğimiz yer de küçümsenecek gibi değildir. Fakat buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim, öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer, olmamız gereken yer değildir.

"Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, bir eksiklik var"

Devlet, diğer hizmetlerden yatırımlardan kısarak eğitim-öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkan netice bununla mütenasip görülmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, bir eksiklik var. Eğitim sistemimizden beklentimiz, çocuklarımızı anne ve babalarına hayırlı birer evlat, ülkelerine ve milletine hayırlı birer fert olarak yetiştirmesidir.

"Müfredatımız beklentiyi karşılamaktan uzak"

İş hayatındaki ve sosyal ilişkilerdeki değişim, değerler eğitimini, verme veya eksiklikleri tamamlama görevini de eğitim sistemimize yüklüyor. Halihazırdaki müfredatımızın, öğretmen niteliğimizin, eğitim materyallerini kullanma biçimimizin bu beklentiyi karşılamaktan henüz uzak olduğunu görüyorum. Günlük hayatının faal olduğu saatlerini evinden daha çok okulunda geçiren çocuklarımızı bilgiyle donatmanın yanında bilinç ve duruş aşılamaktan da geçtiğine inanıyorum.

Dilini, tarihini, kültürünü en iyi şekilde öğrenmemiş bir evladımıza matematikte, kimyada, fizikte öğrendikleri yük gelir. Çünkü bu çocuğumuz aldığı eğitim-öğretimin neye yarayacağının, kendisini nereye taşıyacağının farkında değildir.

Tamamen sınav kazanmaya odaklanmış bir sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. İşte bu TEOG meselesini bundan dolayı kaldıralım dedik. Biz TEOG'la okumadık.

Dünün Türkiye'si için sorun, sınırları içerisinde adeta fink atan terör örgütlerinin bir türlü önüne geçilemeyen eylemleriydi. İŞte buraya girerken son rakamı aldım. Hamdolsun Afrin'de son rakam, 3872 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Akşam Afrin'deydik. En uç noktadaydık, sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz, askerlerimizle orada iç içe olduk. Onlarla şöyle protokolü bir kenara koyup hasbihalde bulunduk.

"Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz"

Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla zurnayla gitmedik. Orada askerimizle güzel bir buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik ve en ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Ve yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz.

Terör operasyonları

Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İşte ne oldu? Suriye'ye kaçtılar, Afrin'e kaçtılar, Sincar'a kaçtılar. Dedik ki Bağdat yönetimine, özellikle söyledik, 'Siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz.' Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz.