Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal değişiklik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomisi yapacağız"

- Ülkemizin gelecek asrına damga vuracak bir seçimin eşiğinde yine milletimizin huzurundayız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmek için sizden izin istiyoruz. Bizim milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur.

"Uluslararası bilim ve kongre merkezi kuruyoruz"

- Bay Muharrem diyor ki ben fizik öğretmeniyim ama biz bu üniversitelerde nice öğretmenler yetiştiriyoruz. Doktoralı bir adayla Yalova'da yola çıktık. Uluslararası bilim ve kongre merkezi kuruyoruz. Yüksek öğrenim öğrencileri için 3 adet yurt binası inşa ettik. Yeni yurtları da kazandırıyoruz.

"Dürüst olun, milletim kime oy vereceğini biliyor"

- Bay Kemal engellileri kendi başınıza bıraktınız diyor. Yalanı bırakın. Genel Başkan yalan söyler, Cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Dürüst olun. Millet dürüst olanlara oy veriyor. 24 Haziran'da benim milletim kime oy vereceğini çok iyi biliyor. TOKİ vasıtasıyla Yalova'da konut projesini hayata geçirdik.

"4. köprüyü yaparım diyor, adres veremiyor"

- Osmangazi köprüsü aynı zamanda Yalova'nın. 4. köprüyü ben yaparım diyor. Adres veremiyor. Biz bu yollarda Ferhat olduk, dağları öyle deldik. Yüzlerce tüneli öyle açtık. İş yapacaksın iş. Orhangazi'yi de hizmete sunduk. Dün Rize'deydim Ovit'in açılışını yaptık. Dünyanın en uzun ikinci tüneli. Burası kışın trafiğe kapalıydı, hallettik.

"50 trilyon destek verdik çiftçilere"

- Son 16 yılda çiftçilerimize 50 trilyon tutarında destek verdik. Bay Kemal bilmiyorsan sor. Maliyecilerimiz yalan söylemez senin gibi değil. 2002'den bugüne toplam 21 bin Yalovalı vatandaşımızı İŞKUR sayesinde iş sahibi yaptık. Yalova'nın bir milletvekili var. Şuanda cumhurbaşkanı adayı. 4 dönemdir milletvekili. Bu kişinin Yalova'ya kazandırdığı herhangi bir şeyi biliyor musunuz?

"PKK'nın arkasındaki genel başkanı ziyaret ediyor"

- Tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Benim imzam var, AK Parti'nin var. Hakkını yemeyelim yaptığı başka işler var. Mesela Edirne'de cezaevi ziyareti. PKK'nın arkasında olduğu malum siyasi partinin sözde genel başkanını ziyaret ediyor. Benim milli, yerli inançlı Yalovalı kardeşim böyle birisini desteklemez. Bırakın çıksın diyor.

"Mitinglerinde Türk bayrağı yok, teröristlerle beraberler"

- Sizin bu ülkede vatanseverlik diye bir derdiniz yok. Hakkari'de Bay Kemal bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. İnce'de Diyarbakır'da malum partinin desteğiyle miting yaptı. Bu kişi 6-8 ekimde Diyarbakır'da dökülün sokaklara diyip 53 tane Kürt kardeşimizin ölmesine neden olan kişi değil mi? Sen bunları nasıl ziyaret edersin? Bunlar katillerle, teröristlerle beraber.

"Burası yol geçen hanı mı?"

- Adalet Yürüşünde de gene bunlar vardı. 15 yaşında Yasin Börü evladımızı öldürdüler, et dağıtıyordu. Arabayla üzerinden geçtiler. İçerideki kişinin başını çektiği takım. Biz nasıl olur da aday oldu serbest bırakın deriz. Bunun da gözden geçirilmesi lazım. Adaylık şartları arasına hükümlü olmayı değil tutuklu olmayı da koyacağız. Burası yol geçen hanı mı? Israrla o kişi çıkartmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Tutuklu olan da aday olmasın.https://t.co/xDNUupOrz9 pic.twitter.com/kwfyBwvnCb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

- Herhalde yeni 6-8 Ekim olaylarını tekrarlamayı ülkemizin altını üstüne getirmeye çalışıyorlar. Gezi'yi de gördük, 15 Temmuz'u da. FETÖ'yü bitirdik. Bu ülkeden kaçacaklar başka çaresi yok. Afrin'de 4600 teröristi etkisiz hale getirdik. Ben anayasaya göre başkomutan sıfatını taşıyorum. Anayasa söylüyor. O vatan düşmanlarıyla savaşırken sen kalıp da ona böyle bir şey diyemezsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 4600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus 3000 bine yakın ve FETÖ'cüler kaçıp gidiyor.https://t.co/xDNUupOrz9 pic.twitter.com/NXK5YuGCNC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

- Terör örgütüne hizmet yapan, Türkiye'nin geleceğine göz diken bu haramzadelere cevap veriyor muyuz? Siyaset omurga, dirayet ister. Son 16 yıldır ne söylüyorsak yaptık. Yerli otomobil diyorum Erdoğan 20 yıl geriden geliyor diyor. Bay Muharrem iyi dinle. Ben 5 tane babayiğiti buldum.Yerli otomobilimizi üretiyoruz. 2019'da prototipi bitecek, 2021'de seri üretime geçeceğiz.

- Elektrikli ve hatta sürücüsüz otomobil konseptine göre geliştiriliyor. Yeni bir tane daha geliyor. Akıncı uçağımız geliyor. Hiçbir yerde yok. ABD İHA, SİHA vermedi. Bugün git yarın gel dedi. İsrail'in verdikleri de arıza yaptı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi seri üretiyoruz. Gabar'da, Kandil'de İHA'lar işaret veriyor SİHA'lar vuruyor. Akıncıyla durum daha farklı olacak.

- Uzay sanayiini ihmal etmiyoruz. Kendi yaptığımız uydularımızla uzayda yerimizi aldık. Şimdi uzay tesisi kurma peşindeyiz. Kanal İstanbul diyorum. Bay Kemal de Muharrem de anlamıyor. Bu projenin stratejisine bunların kafası basmaz. Bizim derdimiz boğazı kazalardan kurtarmak. Geçenlerde kaza oldu. O tanker de olsaydı ne yapardık. Farklı çözüyoruz. Hazmedemiyorlar.

- Milletimiz ne yapmak istediğimizi biliyor. Elon Musk ziyaretime geldi. Bizimle görüştü. Niye seninle görüşmedi? Beraber bir şey yapabilirmiyiz bunun için geldi. Yapacağız, konuşacağız. Hızla CEO'muz çalışıyorlar. Biz Türkiye'yi dünya devleti yapacağız. Yeni havalimanı dünyanın ilkleri arasında. Yılda 90 milyon yolcu taşıyacak. Sonra 150 milyona çıkacak.

- Hafta sonu oradaki tv programında havalimanının ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Onlar da satacağız, atacağız diyorlar. 1940'ın fotoğrafı. Nuri Demirağ uçak fabrikası yaptı CHP gaz ocağı yaptı. Ülkeye kontak kapattırıp ülkeyi bize verin derler. Dün terör örgütü diyordu şimdi bunlar diyor. Ne farkınız kaldı?

- Millet kıraathaneleri dedim işsizlik nedeni dediler. Kumarhane dediler. Biz gençliğe okuma kültürünü aşılayacağız. Simidini, çayını, kekini vereceğiz. Ben kek diyorum keklik anlıyor. Cazibe merkezi haline getirelim istiyoruz. Seçim sonrası Millet Bahçesi'ni, Millet Kıraathanesi'ni bitireceğiz.

- Kendi aralarında da birbirlerine girmişler. Şimdi tabi kendi partisinde kazanamadı, kaybetti. Şimdi de buna girdi. Genel Başkanı'na bir şeyler söylüyor, bu hırs nedir? Kendi başkanına o kadar ağır ifadelerle yükleniyorki. Siyasi hayatını bitirecek misin? Bu hırs hepsini bitirecek.

- ABD'den telefon etmişler, bunlar telefonla alakalı değil demişler. Arkadaşlarını gönderdiler. Raporu verdiler. Bay Kemal farklı Bay Muharrem farklı konuşuyor. Birisi vergici birisi fizik öğretmeni. 3 sayfalık raporu verdiler, mesele bitti. Yatıyorlar kalkıyorlar Brunson. Bu yalancılara 24 Haziran'da derslerini vereceğiz.

Kaynak: TRT Haber