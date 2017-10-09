  • 09 EKIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize krizi ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize krizi ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile yaptığı ortak basın toplantısında, ABD ile yaşanan vize gerginliği hakkında önemli açıklamarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan vize krizi ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile yaptığı ortak basın toplantısında, ABD ile yaşanan vize gerginliği hakkında önemli açıklamarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada,

"Ankara'da Büyükelçinin böyle bir karar alarak uygulamaya koyması üzüntü verici.

Türkiye bir kabile devleti değil, hukuk devletidir.

Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz, bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı. Süreç bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Ayrıltılar geliyor...

Etiketler: vize gerginliği, cumhurbaşkanı erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri
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