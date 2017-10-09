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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize gerginliği ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile yaptığı ortak basın toplantısında, ABD ile yaşanan vize gerginliği hakkında önemli açıklamarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan vize gerginliği ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile yaptığı ortak basın toplantısında, ABD ile yaşanan vize gerginliği hakkında önemli açıklamarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz, bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı. Süreç bundan ibarettir."

Etiketler: vize gerginliği, cumhurbaşkanı erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri
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