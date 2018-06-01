Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadık"

94'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık, şehir içi, şehirler arası ayrımı yapmadan. Bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadık

İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılara boyun eğseydik, merhum Menderes'in akıbetine uğramaktan kendimizi asla kurtaramazdık.

"Bu iş çıraklık işi değil, bu iş ustalık işi"

Bizim yalanla, dolanla, aldatmayla, iftirayla işimiz olmaz. Bazıları ince ince yalanlar söyleyip duruyor. Bu iş çıraklık işi değil, bu iş ustalık işi, ustalık. Öyle kolay gelmedik buraya. Biz icraatlarımızla konuşuruz.

Artık her ay yolculardan tahsil ettiğiniz hasılatınızın yüzde 1,5’ini KDV olarak ödeyeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık her ay yolculardan tahsil ettiğiniz hasılatınızın yüzde 1,5'ini KDV olarak ödeyeceksiniz.https://t.co/NJwdqiC7cC pic.twitter.com/SjQuP4S9uw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Haziran 2018

Özel halk otobüslerinin ücretsiz olarak taşıdığı yolculara karşılık yapılan ödemeler

Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri artırıyoruz. Buna göre; Ankara ve İstanbul illerinde aylık bin lira olan ödeme bin 330 liraya, diğer büyükşehirlerde 750 lira olan ödeme bin liraya, diğer belediyelerde ise 600 lira olan ödeme 800 liraya çıkartılacak. Yani ödeme tutarlarını yüzde 33 oranında artırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretsiz taşıma hizmeti için Ankara ve İstanbul'da aylık 1330 TL ödenecek. Ödemeler yüzde 33 artırıldı.https://t.co/NJwdqiC7cC pic.twitter.com/fScw27cihS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Haziran 2018

"Uber bitti, artık böyle bir şey yok"

Bir de bu Uber, muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde bunu zaten Sayın Başbakan açıkladı. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim, nereden çıktı bu iş? Avrupa'da varmış, bana ne Avrupa'dan. Bunun kararını biz vereceğiz.

Bu konuyla ilgili Sayın Vali, bütün yetki sizde. İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Öyle kendine göre yok özel taksicilik sistemi mi, Uber mi, bilmem ne, yok böyle bir şey, kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek, gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin, taksicilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız, yedirtemeyiz

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok.https://t.co/NJwdqiC7cC pic.twitter.com/oJ2FYETWud — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber/AA