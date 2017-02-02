Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin tanıtımına katkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye en güzel denizlerin, dağların, ırmakların, toprakların, ağaçların, güneşin, yemeklerin, meyvelerin, en sıcak en içten gülümsemelerin, velhasıl yeryüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir. Türkiye tarihi, coğrafyası ve insanıyla özel bir ülkedir. Bizim insanımızın, topraklarımızın, genlerimizin böyle bir özelliği var, bunu böyle başka yerlerde kolay kolay göremezsiniz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, turizm sektör temsilcileriyle buluşmasında, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslenerek, Türkiye'nin doğal güzelliklerine, turizmine, kültürüne, medeniyetine övgüde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şairlerden Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim", Turgut Uyar'ın "Türkiyem" ve Cahit Külebi'nin "Yurdum" isimli şiirlerinde de Türkiye'nin güzelliklerine vurgu yapılan dizelerinden alıntı yaptı.

Türkiye'de de turizm kültürünün giderek yaygınlaştığının görüldüğünü, ara tatillerde de vatandaşların turizm noktasında nasıl bir hareketlilik içinde bulunduğunun ortaya çıktığını söyleyen ve bu durumun kendilerini ayrıca sevindirdiğini belirten Erdoğan, "Tüm bunlar sektörün geleceği için umutlu olmamızı sağlayan hususlardır. Elbette bu imkanları değerlendirmenin yolu, yeni stratejiler geliştirmekten, yollar, yöntemler, araçlar bulmaktan, kampanyalar düzenlemekten geçiyor. İlk etapta turist sayısını 8 milyon artırarak işe başlamak niyetindeyiz. Bunda kararlıyız. Bu adımı hep birlikte atmamız lazım." ifadesini kullandı.

Turizmciler ile ister yerli veya yabancı olsun tüm turistlere seslenmek istediğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye en güzel denizlerin, dağların, ırmakların, toprakların, ağaçların, güneşin, yemeklerin, meyvelerin, en sıcak en içten gülümselemelerin velhasıl yer yüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir. Türkiye tarihi, coğrafyası ve insanıyla özel bir ülkedir. Bizim insanımızın, topraklarımızın, genlerimizin böyle bir özelliği var, bunu böyle başka yerlerde kolay kolay göremezsiniz. Ülkemiz, Efes'ten Kapadokya'ya, Sümela'dan Ani'ye, Ayasofya'dan Nemrut'tan Mevlana'ya, Selimiye'den İshak Paşa'ya dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya, Diyarbakır'dan İzmir'e Türkiye'nin her bir şehri ayrı güzelliklere sahiptir. Hangi milletten, hangi inançtan, hangi dilden olursa olsun herkese hitap edecek, herkese cazip gelecek olağanüstü zenginliklerin ülkesidir, ülkem. Böyle bir ülkeye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlatılan bu seferberliğin turizmcilerle, medyayla, esnafla, vatandaşla el birliği içinde, dalga dalga büyütülmesini ve hedefine ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

"Gelin bütün düğün, dernek neyse burada yapalım"

Türkiye'yi keşfetmek için yola çıkan, yanında komşusunu, eşini, dostunu da getiren vatandaşlardan bir ricasının daha bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan düğün veya düğün dernek, 'vatanda olur' anlayışıyla düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini yani cemiyetlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum. Elbette doğduğun yer kadar doyduğun yer de değerlidir, önemlidir. Ama bizim memleketimiz ayrı bir güzeldir." dedi.

Şair Turgut Uyar'ın "Türkiyem" isimli şiirinin, "Seni boydan boya sevmişim, Ta Kars'a kadar Edirne'den. Sen vatanımsın, ekmeğimsin. Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca." dizesini hatırlatan Erdoğan, şair Cahit Külebi'nin de "Yurdum" isimli şiirinin "Ağladığım senin içindir, Güldüğüm senin için, Öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin." dizesini okudu.

Erdoğan, doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi, otantikle moderni, geçmişle geleceği, denizle dağı, mozaikle çiniyi, neyle kemençeyi, kaplıcayla kayağı ve daha nicelerinin sadece Türkiye'de bir arada bulunabileceğine işaret ederek, "Sizleri tüm bu güzellikleri ülkemizde yaşamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"Sıla-i rahim için gelen vatandaşların buna devam etmesi gerekir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen yurt dışında yaşayan 5 milyon Türk vatandaşının bulunduğunu bildirerek, bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek, hayatını Türkiye'de sürdüren ancak yurt dışıyla bağlantıları halen devam eden 3,5 milyon vatandaşın da olduğunu kaydetti.

Her yıl ülkelerine sıla-i rahim için gelen vatandaşların bu güzel geleneğinin fevkalade değerli olduğunu ve mutlaka devam etmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" isimli şiirinin "Memleket isterim, Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun, memleket isterim yaşamak sevmek gibi gönülden olsun." dizesini hatırlattı.

Erdoğan, dünyanın neresine giderse gitsin hiçbir vatandaşın, Türkiye ile bağını bu yüzden kopartmadığını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Bunun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sıla-i rahim ziyaretine ilave olarak aileleriyle birlikte ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen, akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da 'Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım' anlayışıyla turizme ayırmalıdır. Tabii vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp, yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. İşte bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak 'Komşunu Al Gel Kampanyası'nı başlatıyoruz.

Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarımızın çevrelerindeki herkese 'Türkiye, dünyanın en misafirperver ülkesidir, tatil için siz de gelin' demelerini sağlayacak güzelliklere ziyadesiyle sahiptir. Vatandaşlarımızın hepsi de ülkemize getirdiği komşusuna, dostuna, arkadaşına mahçup olmayacağına ben inanıyorum, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Yurt dışında Türk vatandaşlarca yılda 50 binden fazla düğün yapıldığını, bu rakamın çok ciddi olduğunu belirten Erdoğan, "Bu yıldan başlayarak birkaç yıl boyunca bu düğünleri mümkün olduğu kadar ülkemizde yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere'deki vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Bu hassasiyeti gösterin. Gelin bütün düğün, dernek neyse burada yapalım. Böyle vesilelerle ülkemize gelecek yabancı misafirlerimizin, Türkiye'nin güzelliklerin bizzat görme, tanıma, yaşama imkanı bulduklarında ziyaretlerini her yıl tekrarlayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

"Turizmde yanımızda yer alan, alacak herkese şükranlarımı ifade ediyorum"

Türkiye'de çalışan yabancılara da çağrıda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlara da 'İşin de burada tatilin de burada.' diyorum. Kimi felaket tellallarının aksine, ülkemizde iş yapan ve ikamet eden yabancılar gerçek Türkiye'yi görme, tanıma, yaşama imkanına sahiptir. Bakanlığımız, sektörle işbirliği yaparak ülkemizdeki 50 bin yabancı sermayeli şirkette çalışanlar için yeni ve çok cazip imkanlar sunuyor. Yabancı sermayeli şirketlerde çalışanların sadece kendileri değil, yurt dışındaki merkezlerinde çalışanları da bu imkandan faydalanarak tatillerinin en azından bir haftasını ülkemizde geçirmeye davet ediyoruz.

Böylece yurt dışındaki vatandaşlarımıza, onların komşularına, dostlarına ve ülkemizdeki yabancı misafirlerimize yönelik kampanyalarla turizmde yeni bir atılım dönemi başlatmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın ve sektörümüzün el birliğiyle yürütülecek bu kampanyanın hayırlı neticelere vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemde her alanda olduğu gibi turizmde de yanımızda yer alan ve yer alacak herkese olan şükranlarımı, şahsım milletim adına özellikle ifade ediyorum." AA