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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'ta diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus temasları kapsamında Meclis Başkanı Nasır ve Başbakan Şahid ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Tunusta diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır ve Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'i kabul etti.

Görüşmelerin ikisi de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ve basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı ile 45 dakika, Tunus Başbakanı Şahid ile 50 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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