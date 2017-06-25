Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörü destekleyen ülkelere uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye, bir yandan terör örgütlerinin hain saldırılarıyla, diğer yandan diplomatik ayak oyunlarıyla, öte yandan ekonomik suikastlerle aynı anda mücadele ediyor. Bakın bayram... Şu anda Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarıyla Güneydoğu'da bayram namazlarını orada kıldılar, Siirt'te, Tillo'da kıldılar. İçişleri Bakanımız Hakkari'de, Çukurca'da bayram namazlarını kıldılar. Durmak yok, yola devam, derdimiz bu." dedi.

"Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar, hayati bir yanlış yaptıklarını anlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurma girişimini Fırat Kalkanı Harekatı'yla sekteye uğratmıştık. Maalesef müttefik dediğimiz, dost bildiğimiz ülkeler, Türkiye'nin bütünlüğüne göz dikmiş terör örgütleriyle iş birliği yapmakta sakınca görmüyorlar. Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar, hayati bir yanlış yaptıklarını eninde sonunda anlayacaklar ama onlar için iş işten geçmiş olacak." diye konuştu.

Erdoğan, "(Avrupa ülkeleri) Terör örgütlerinin mensuplarına gösterilen bu derin muhabbetin, aşırı korumacılığın yol açacağı felaketleri görmezden gelenleri bir an önce akıllarını başlarına almaya çağırıyoruz. Türkiye, tarihi birikiminden, birlik ve beraberliğinden aldığı güçle bu musibetlerin hepsinin bir şekilde üstesinden gelir. Buna karşılık sırf bize zarar veriyor diye bu yılanları koyunlarında besleyenlerin damarlarında o yılanların zehriyle uyanacakları günler çok yakındır." dedi.

"Sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu tüm dünya bilmelidir, Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler de bu gerçeği görecekler. Fırat Kalkanı'nda Cerablus, Rai, Dabık, El Bab'ta nasıl 2 bin kilometrekarelik alanda Mehmetçik elinden geleni Özgür Suriye Ordusu'yla yaptıysa, bundan sonraki süreçte de aynı şeyi yapacaktır. Asla taviz yok. Bunu bizzat kendilerine de söyledim. Zira Türkiye bir çadır devleti değildir, bunu herkes bilmelidir. Bir taraftan NATO'da beraber olacağız, öbür tarafta terör örgütleriyle beraber hareket edeceğiz, bu nasıl iştir? O zaman bu NATO'nun yeniden gözden geçirilmesi lazım. NATO'daki iş birliğine, NATO'daki kurallara, atılan bu adımların hepsi aykırıdır." diye konuştu.