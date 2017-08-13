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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Çakıroğlu, Elif Güneri ve Şennur Demir'e tebrik telgrafı gönderdi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası
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