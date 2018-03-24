Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süzen'e tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süzen'e tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Yasin Süzen'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süzen'e tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA