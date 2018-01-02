  • 02 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.767
    EURO 4.54
  • BIST 117524.2
    ALTIN 158.83
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanbeyli Belediyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanbeyli Belediyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sultanbeyli Belediyesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığı nedeniyle 23 yaşında hayatını kaybeden ve Sultanbeyli'deki Abdurrahmangazi Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanan Abdullah Samet Demir'in cenaze töreninin ardından Sultanbeyli Belediyesi'ne geçti.

Burada Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'den çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

Erdoğan, ziyaretin ardından belediye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediyede yaklaşık 1,5 saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal tarafından kaleme alınan ve ön sözünde "Merhume ve merhum biricik anne, babalarımız Tenzile-Ahmet Erdoğan ve Hayriye-Cemal Gülbaran'ın ruhlarına Fatiha. Evlatları Emine Erdoğan-Recep Tayyip Erdoğan" yazılı "40 Hadis'te Anne-Baba" başlıklı eser ile "Kur'an-ı Kerim'den Sureler ve Dualar" başlıklı eserleri hediye etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Sultanbeyli Belediyesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER