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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleymanoğlu'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karaciğer nakli yapılan eski milli halterci Süleymanoğlu'nu hastanede ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Süleymanoğluna ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karaciğer nakli yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'dan İstanbul'a geçmesinin akabinde, halen Ataşehir Memorial Hastanesi'nde bulunan Süleymanoğlu'nun yanına uğradı.

Ataşehir Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'tan Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, karaciğer nakli işleminin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade ettiği öğrenildi.

20 dakika sohbet ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret esnasında Süleymanoğlu ile de yaklaşık 20 dakika sohbet etti. Efsane halterci Süleymanoğlu, geçirdiği rahatsızlık sırasında kendisine gösterilen özel ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ataşehir Memorial Hastanesi'nde karaciğer nakli yapılmış başka hastaları da ziyaret ederek şifalar dilediği kaydedildi.

Erdoğan, hastane çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giderek, bir süre sohbet etti. Zehra Fatma Öztürk adındaki 6 aylık kız bebeği kucağına alan Erdoğan, bebeğin ailesiyle görüştükten sonra hastaneden ayrıldı.

Etiketler: naim süleymanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleymanoğlu'nu ziyaret etti
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