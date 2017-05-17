  • 17 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan sporculara kutlama

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcular Ahmet Önder, Viktoria Zeynep Güneş, Selen Özbilen, Demir Atasoy, Ekaterina Avramova, İlknur Nihan Çakıcı, Nida Eliz Üstündağ, Daniyar İsmayilov, Yusuf Dikeç, Nur Banu Özpak, İbrahim Çolak, Ferhat Arıkan, Demet Mutlu, Rukiye Yıldırım ve Ramil Guliyev'i telgraf göndererek tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsabakalar sonucunda altın madalyaya ulaşan Başak Eraydın, Ayla Aksu, Melis Sezer ve Berfu Cengiz'den oluşan Kadın Tenis Milli Takımını, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Muhammet Haylaz ve İlhan Sarp Agabigün'den oluşan Erkek Tenis Milli Takımını, Erge Can Gezmiş, Nezir Karap, Kaan Özcan ve Doğa Çelik'ten oluşan Erkek Yüzme Milli Takımını, İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Esra Kübra Kaçmaz ve Ekaterina Avramova'dan oluşan Kadın Yüzme Milli Takımını, Dilara Lokmanhekim, Nazlıcan Özerler, Büşra Katipoğlu, Şükran Bakacak ve Kayra Sait'ten oluşan Judo Kadın Milli Takımını da kutladı.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kaz
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