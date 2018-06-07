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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Buse Tosun'a tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun'u kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan sporcu Buse Tosuna tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Buse Tosun'a tebrik telgrafı gönderdi.

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun 4. gününde kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda final karşılaşmaları yapıldı.

Şampiyonada kadınlar 68 kilo finalinde Buse Tosun, Rus Khanum Velieva ile karşılaştı. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğü bulunan Buse, çekişmeli geçen müsabakada rakibini 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buse Tosun, tebrik telgrafı
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