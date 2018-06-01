Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, sosyal medyadan gelen sahur davetine sürpriz cevap

Hüseyin Gazi Yurdu'nda kalan gençler, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahur davetinde bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdunda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak? @RT_Erdogan — Gamanli (@gngratkkk) 31 Mayıs 2018

Öğrencilerin "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdunda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya üzerinden "Çayınız hazırsa geliyorum" yanıtını verdi.

Çayınız hazırsa geliyorum. https://t.co/tYI0n7L7GG — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerle sahurdayız" paylaşımında bulunarak çekilen videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Gençlerle sahurdayız... https://t.co/HRQHAahpW9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu sahuru canlı yayın üzerinden paylaştı. Binlerce kişinin izlediği yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek bizimdir. Bu genç ve dinamik nüfusla 2023 ve 2053'ü kendi lehimize çevireceğiz. Derslerinizde üstün başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber