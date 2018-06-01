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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, sosyal medyadan gelen sahur davetine sürpriz cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtta kalan gençlerin sahur davetini geri çevirmeyerek sofralarına misafir oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan, sosyal medyadan gelen sahur davetine sürpriz cevap

Hüseyin Gazi Yurdu'nda kalan gençler, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahur davetinde bulundu.

 


 

Öğrencilerin "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdunda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya üzerinden "Çayınız hazırsa geliyorum" yanıtını verdi.

 


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerle sahurdayız" paylaşımında bulunarak çekilen videoyu sosyal medyadan paylaştı.

 


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu sahuru canlı yayın üzerinden paylaştı. Binlerce kişinin izlediği yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek bizimdir. Bu genç ve dinamik nüfusla 2023 ve 2053'ü kendi lehimize çevireceğiz. Derslerinizde üstün başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: twitter, sosyal medya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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