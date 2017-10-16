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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Somali Cumhurbaşkanı Fermacuya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Mogadişu'daki bombalı saldırıyla ilgili olarak Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile telefonla görüştü.

Bombalı saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acılı günde de Somalililerin yanında olduklarını ve terörizme karşı Somali hükümetini desteklediklerini vurguladı.

Erdoğan, menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'deki bombalı saldırının ardından Somalili mevkidaşına dün bir taziye telgrafı da göndermişti.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fermacu'ya taziye telefo
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