Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınıf arkadaşına son görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı olan Nebi Güdük'ün cenaze törenine katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde eski Daire Başkanı olan Nebi Güdük 7 yıldır ilik kanseri hastalığıyla mücadele ediyordu.

Güdük, hastalığa yenik düşerek 66 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı dönem İstanbul İmam Hatip'te beraber okuduk. Cevval, sempatik bir arkadaşımızdı. Rabbim takrisatini affeyleye mekanını cennet eyleye. Rabbim kendi katında inşallah inanıyoruz ki kendilerine amellerinin kat be kat fazlasıyla muamelede bulunacaktır." dedi.

Güdük, aynı zamanda Ensar Vakfı Kocaeli Onursal Başkanı’ydı.

Nebi Güdük’ün cenazesi İzmit Fevziye Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Kırşehir'e gönderildi.

Kaynak: TRT Haber