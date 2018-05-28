Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Semavi Eyice için başsağlığı mesajı

Sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği dolayısıyla 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında, "Sanat tarihi alanının en önemli isimlerinden olan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kıymetli Hocamıza Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanat tarihi alanının en önemli isimlerinden olan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kıymetli Hocamıza Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 28 Mayıs 2018

2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Eyice, ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün sahibi olmuştu.

İstanbul, Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı olan Eyice'nin 400'ü aşkın bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber