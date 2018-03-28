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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker Samet Tokur'un ailesine taziye telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit  olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: telgraf, taziye, Şehit ailesi, hatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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