Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker Samet Tokur'un ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA