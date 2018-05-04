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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Afrin'de şehit olan askerler Sedat Mekan ve Cemil Erkek'in ailelerine başsağlığı diledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:23





