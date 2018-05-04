  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Afrin'de şehit olan askerler Sedat Mekan ve Cemil Erkek'in ailelerine başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit olan Astsubay Erkek ile Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine çıkan çatışmada şehit düşen piyade er Mekan'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA

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