Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit olan Astsubay Erkek ile Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine çıkan çatışmada şehit düşen piyade er Mekan'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Afrin'de şehit olan askerler Sedat Mekan ve Cemil Erkek'in ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit olan Astsubay Erkek ile Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine çıkan çatışmada şehit düşen piyade er Mekan'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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