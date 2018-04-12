Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari, Bitlis ve Siirt'te şehit olan askerler Cumali Sarıtaş ve Sefa İzbudak ile güvenlik korucusu Mehmet Sevgin'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari, Bitlis ve Siirt'te şehit olan askerler ile güvenlik korucusunun ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari, Bitlis ve Siirt'te şehit olan askerler Cumali Sarıtaş ve Sefa İzbudak ile güvenlik korucusu Mehmet Sevgin'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA