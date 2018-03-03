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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de şehit olan Sarı ile Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Palancı, Koç, Açıkkol, Dinek, Çetin, Gökçe, Demirel ve Çevik'in ailesine telgraf gönderdi.

03 Mart 2018 Cumartesi 17:37



