Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de arkadaşına ait silahın ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Sarı'nın ailesine taziye telgrafı yolladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı esnasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, Piyade Uzman Çavuş Recep Çetin, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel ve Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in ailelerine de birer başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA