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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis, Bitlis ve Ağrı'da şehit olan askerlerin aileleri ile Hatay'da şehit olan TEDAŞ personelinin ailesine taziye telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü PYD/PKK/KCK-YPG ve DEAŞ unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ile Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan ve Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe'nin ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Ağrı'da 4 Aralık'ta Kapalı M Tipi Ceza İnfaz Kurumu bahçesindeki kuyudan sızan metan gazından zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden ile terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine atılan havan mermisi sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın ailelerine telgraf göndererek taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: taziye telgrafı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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