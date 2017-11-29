Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari, Şırnak ve Muğla'da şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında kayalıktan düşerek şehit olan 21 yaşındaki sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek, Şırnak'ta operasyon sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralanan ve 10 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar ile Muğla'nın Milas ilçesinde nöbet değişimi sırasında kazayla vurulduğu iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Er Ömer Özavcı'nın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

AA